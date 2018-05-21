Российский фигурист рассказал о Корее

Двукратный победитель чемпионата Европы по фигурному катанию Владимир Морозов рассказал, чем спортсмены занимались в Пхенчхане во время Олимпиады, передает газета «Известия».

«Азия всегда своеобразна. Корея — не исключение. Но мы уже несколько раз бывали в этой стране, как и вообще в Азии. Поэтому чего-то неожиданного я лично не встретил.

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Особо делать было нечего. Смотрели соревнования по другим видам спорта, болели за наших ребят. Куда удавалось попасть — туда ходили. В горы тоже ездили, в том числе посмотреть на лыжников. И на хоккее были», — сказал Морозов.

Ранее сообщалось, что Максим Траньков утвержден тренером фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.