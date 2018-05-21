Тренер сборной Швеции сохранит свой пост после победы на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Швеции по хоккею Рикард Гренборг РИА Новости

Главный тренер сборной Швеции по хоккею Рикард Гренборг заявил, что продолжит возглавлять национальную команду после победы на чемпионате мира, который проходил в Дании. Контракт специалиста со Шведским хоккейным союзом рассчитан до 2019 года.

«На данный момент я не рассматриваю какие-либо предложения и продолжаю работать в федерации. Думаю, я проделал отличную работу», --цитирует Гренборга ТАСС.

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Также он поделился впечатлениями от завоевания золотых медалей мирового первенства.

«Это второй для меня такой финал, заканчивающийся буллитами, это была великолепная игра. На пути к победе нам пришлось преодолеть немало отличных соперников. И как я сказал ребятам в раздевалке, у меня великолепные ощущения от того, что я их тренирую», — заявил специалист.

Ранее сборная Швеции стала чемпионом мира по хоккею, обыграв в финале команду Швейцарии.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.