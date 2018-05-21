Тренер сборной Швеции сохранит свой пост после победы на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Швеции по хоккею Рикард Гренборг заявил, что продолжит возглавлять национальную команду после победы на чемпионате мира, который проходил в Дании. Контракт специалиста со Шведским хоккейным союзом рассчитан до 2019 года.

«На данный момент я не рассматриваю какие-либо предложения и продолжаю работать в федерации. Думаю, я проделал отличную работу», --цитирует Гренборга ТАСС.

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Также он поделился впечатлениями от завоевания золотых медалей мирового первенства.

«Это второй для меня такой финал, заканчивающийся буллитами, это была великолепная игра. На пути к победе нам пришлось преодолеть немало отличных соперников. И как я сказал ребятам в раздевалке, у меня великолепные ощущения от того, что я их тренирую», — заявил специалист.

Ранее сборная Швеции стала чемпионом мира по хоккею, обыграв в финале команду Швейцарии.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.