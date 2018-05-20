Сборная России по хоккею потратила €350 тыс. на икру и алкоголь

Сборная России по хоккею потратила около €350 тыс. на икру и алкоголь на чемпионате мира по хоккею в Дании во время проживания в одном из отелей Копенгагена, передает «Советский спорт».

По информации финского издания Iltalehti, российские хоккеисты заказывали, в основном, икру и водку.

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«У них было реально много икры. Во время турнира также заказывалось значительное количество алкоголя, в основном, водки. Я редко видел таких злых и разочарованных клиентов, как в четверг, когда Россия вылетела от Канады. После поражения водка текла рекой вместе с икрой», — приводит издание слова сотрудника отеля.

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