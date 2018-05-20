«Бавария» готова купить ямайского футболиста за €60 млн

Полузащитник «Байера» Леон Бэйли Reuters

Мюнхенская «Бавария» сделала предложение леверкузенскому «Байеру» по покупке полузащитника Леона Бэйли, сообщает «Советский спорт».

По информации ESPN, руководство чемпиона Германии готово заплатить за 20-летнего ямайского игрока €60 млн.

Реклама

Отмечается, что «Байер» хочет получить за футболиста €100 млн.

В нынешнем сезоне Бэйли принял участие в 44 матчах, в которых забил 12 мячей.

Ранее сообщалось, что нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в лондонском «Челси».