«Бавария» готова купить ямайского футболиста за €60 млн
Мюнхенская «Бавария» сделала предложение леверкузенскому «Байеру» по покупке полузащитника Леона Бэйли, сообщает «Советский спорт».
По информации ESPN, руководство чемпиона Германии готово заплатить за 20-летнего ямайского игрока €60 млн.
Реклама
Отмечается, что «Байер» хочет получить за футболиста €100 млн.
В нынешнем сезоне Бэйли принял участие в 44 матчах, в которых забил 12 мячей.
Ранее сообщалось, что нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в лондонском «Челси».