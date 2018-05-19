Бузова вместе с Овечкиным сняла клип к чемпионату мира по футболу

Ольга Бузова представила клип на песню «Чемпион», приуроченный к чемпионату мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».

В видеоклипе приняли участие трехкратный чемпион мира по хоккею Александр Овечкин и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова.

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Клип снимался в Москве на стадионе «Торпедо»; было холодно, и Бузову после каждого дубля ассистенты отогревали чаем.

«На улице дубак, но это не мешает нам сделать самую мощную, как мне кажется, работу за всю историю моей пока еще не долгой карьеры. Песня «Чемпион» – мотивационная», — заявила певица в комментарии на своем канале в YouTube.

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