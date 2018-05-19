Гимнастка Мустафина не поедет на турнир в Хорватию из-за травмы

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина пропустит турнир в Хорватии из-за травмы колена, передает ТАСС. Спортсменка вернулась в профессиональный спорт после длительного перерыва.

Мустафина принимала участие в чемпионате России в Казани и заняла первое место в командном первенстве и четвертое в личном многоборье. Это был первое соревнование гимнастки после рождения ребенка. Этап Кубка мира в Хорватии должен был стать для нее первым международным турниром в этом сезоне.

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«Мустафина получила небольшую травму мениска и пропустит турнир в Хорватии. Мне сложно сейчас говорить, когда случилось это повреждение, боль появилась после чемпионата России. Надеюсь, что в конце мая Мустафина начнет тренироваться в полную силу», — сказал тренер спортсменки Сергей Старкин.

Ранее российские гимнастки завоевали пять медалей на Гран-при в Израиле.