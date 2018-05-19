Тренировавшегося на коте чеченского бойца MMA просят наказать

В сети проходит сбор подписей в поддержку петиции об отстранении российского бойца смешанных единоборств (MMA) Альберта Дураева от соревнований, передает «Советский спорт».

Поводом к гневу поклонников спорта привело видео, на котором Дураев перекидывается со своим партнером котом.

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Ролик опубликовал сам 29-летний спортсмен на своей странице в инстаграме.

Авторы петиции отстранить Дураева и его партнера от участия в соревнованиях MMA, собрав 60 тыс подписей.

Дураев участвовал в боях под эгидой M-1, Unity Championships и Absolute Championship Berkut. В его активе 11 побед и всего три поражения.

Ранее сообщалось, что боец ММА Александр Шлеменко раскритиковал Олега Тактарова за рекламу алкоголя.