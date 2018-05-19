Болгарский клуб заплатит штраф за детей со свастикой

Футбольный клуб «Левски» оштрафован на €19,1 тыс за поведение своих болельщиков во время игры против «Славии», сообщает «Советский спорт».

Инцидент произошел во время финального матча Кубка Болгарии. Двое несовершеннолетних детей выбежали на поле, демонстрируя нацистское приветствие и свастику на своем теле. При этом на одном из мальчиков была надпись Levski hooligans («Хулиганы «Левски»).

Реклама

Отмечается, что правоохранительным органам удалось идентифицировать личности детей и найти их родителей. Социальные работники уже занялись этим происшествием.

В финале победу одержала софийская «Славия».

Ранее турецкие тхэквондисты устроили оргию.