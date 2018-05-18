Роскомнадзор заблокировал сайты по продаже билетов на ЧМ-2018

Роскомнадзор (РКН) заблокировал более 250 сайтов по продаже билетов на чемпионат мира — 2018, сообщает «Советский спорт». Администрация шести сайтов отказалась удалять противоправные данные о продаже билетов на матчи турнира, поэтому доступ к ним был ограничен.

«На основании требований Роскомнадзора с большей части интернет-ресурсов противоправная информация удалена. Владельцам 51 сайта и провайдерам хостинга направлены соответствующие уведомления», — сообщает пресс-служба РКН.

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Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

Ранее Виталий Мутко посетил первую тренировку сборной России по футболу.