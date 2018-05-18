Гендиректор WADA: РУСАДА хорошо работает по «делу Чегина»

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли положительно оценил работу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в расследовании обстоятельств участия пожизненно дисквалифицированного тренера по легкой атлетике Виктора Чегина в тренировочных мероприятиях россиян. Слова специалиста приводит ТАСС.

«С одной стороны, РУСАДА делает хорошую работу. Это определенно позитивный момент. С другой стороны, нет ничего хорошего, что в текущих обстоятельствах применительно к России это вообще происходит. Хотя я понимаю, что Россия - это огромная страна, в которой сложно уследить за всеми», — заявил Ниггли.

Ранее Ниггли выразил надежду, что письмо от России, в котором выражена позиция по докладу Ричарда Макларена, является шагом для решения ситуации с восстановлением РУСАДА.