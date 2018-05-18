Игрок «Ливерпуля» Мане включен в заявку сборной Сенегала на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной Сенегала по футболу определился с заявкой команды на чемпионат мира 2018 года в России, сообщает ТАСС.

В список из 23-х футболистов вошел нападающий «Ливерпуля» Садио Мане. Также четыре футболиста попали в резервный список.

Вратари: Абдулайе Диалло («Ренн»), Хадим Н'Диайе («Хоройя»), Альфред Гомис (СПАЛ);

Защитники: Калиду Кулибали («Наполи»), Кара Мбодж («Андерлехт»), Ламин Гассама («Аланьяспор»), Мусса Ваге («Эйпен»), Юссуф Сабали («Бордо»), Салиу Сисс («Анже»), Салиф Сане («Ганновер»);

Полузащитники: Папа Алиуне Н'Диайе («Сток Сити»), Шейх Н'Дойе («Бирмингем»), Шейку Куйяте («Вест Хэм»), Альфред Н'Диайе («Вильярреал»), Идрисса Гейе («Эвертон»);

Нападающие: Маме Бирам Диуф («Сток Сити»), Диафра Сахо, Исмаила Сарр (оба — «Ренн»), Мусса Конате («Амьен»), Бальде Кейта («Монако»), Мусса Соу («Бурсаспор»), Садио Мане («Ливерпуль»), М'Байе Ньянг («Торино»).

Резерв: Адама Мбенге («Кан»), Фаллу Диань («Метц»), Фамара Дьеду («Бристоль Сити»), Анри Севе («Сивасспор»).

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Сенегала сыграет в группе H с командами Польши, Японии и Колумбии.