Сборная Россия уступила канадцам в овертайме и вылетела с ЧМ-2018
Сборная России уступила Канаде в овертайме четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею со счетом 4:5, сообщает «Советский спорт».
В составе канадцев шайбы забрасывали Колтон Парэйко, Райан Ньюджент-Хопкинс, Кайл Туррис, Пьер-Люк Дюбуа и Райан О'Райлли. В составе сборной России голами отметились Илья Михеев, Александр Барабанов, Сергей Андронов и Артем Анисимов
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого матча.
Хоккей. Чемпионат мира — 2018. 1/4 финала
Россия — Канада — 4:5 ОТ(0:1, 2:1, 2:2, 0:1)
0:1 – Парэйко (Макдэвид, Эберле) – 04:45 (5x4)
0:2 – Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Парэйко) – 31:51 (5x4)
1:2 – Михеев (Анисимов, Зайцев) – 32:53
2:2 – Барабанов (Дадонов) – 37:32
2:3 – Туррис (Шварц) – 47:10
3:3 – Андронов (Зайцев, Сошников) – 48:44
3:4 – Дюбуа (Джост) – 52:36
4:4 – Анисимов (Григоренко, Зайцев) – 54:34
4:5 – О'Райлли (Макдэвид, Экблад) – 64:57 (4x3)