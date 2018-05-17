СБУ завела уголовное дело из-за календарей ЧМ-2018 с российским Крымом

Служба безопасности Украины завела уголовное дело на полиграфическое предприятие, напечатавшее календари к чемпионату мира по футболу, передает «Советский спорт». Дело в том, что на календарях изображен Крым в составе Российской Федерации.

СБУ расценил эти товары, как «антиукраинская продукция» и завела дело по ст. 110 Уголовного кодекса Украины, которая звучит как «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность». Сотрудники правоохранительных органов уже начали изымать календари.

Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума 2014 года. Украина считает полуостров «временно оккупированной территорией».

Ранее в МИД России прокомментировали призыв главы министерства иностранных дел Павла Климкина не посещать ЧМ-2018.