Россиянки заняли весь пьедестал на Гран-при по художественной гимнастике

Россиянки заняли весь пьедестал в индивидуальном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Холоне (Израиль). Об этом сообщает «Советский спорт».

Победительницей соревнований стала Арина Аверина с 76,700 баллами, серебро выиграла Александра Солдатова (75,750), бронзу завоевала Екатерина Селезнева (72,050).

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Сборная России также завоевала золото в групповом многоборье, команду представляли Мария Толкачева, Анастасия Татарева, Мария Кравцова, Евгения Леванова, Анастасия Шишмакова, Анастасия Близнюк.

На втором месте оказалась сборная Украины, на третьем — представительницы Израиля.

Ранее Мария Сергеева, которая выиграл многоборье на этапе Кубка вызова в Портимау (Португалия), добыла еще три золотых и одну бронзовую медаль соревнований.