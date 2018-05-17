Всемирно известный скейтбордист отметил 50-летие невероятными трюками
Всемирно известный американский профессиональный скейтбордист Тони Хоук исполнил 50 сложнейших трюков в честь своего 50-летия. Об этом сообщает «Советский спорт».
Хоук является первым зарегистрированным скейтбордистом, выполнившим трюк Indy 900 (прыжок на рампе, сопровождающийся оборотом вокруг себя на 900 градусов).
Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что в программу Олимпийских игр могут быть включены такие виды спорта, как воркаут и паркур.