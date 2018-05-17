WADA вынесет рекомендацию по РУСАДА, изучив ответ России на доклад Макларена

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) вынесет рекомендации совету учредителей организации о процессе выполнения дорожной карты по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) после ознакомления с полученным ранее письменным ответом России на доклад Ричарда Макларена. Об этом сообщает ТАСС.

«Члены исполнительного комитета и совета учредителей WADA буквально на днях получили официальное письмо от России с позицией по первому критерию, где речь идет о признании доклада Макларена.

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Глава комитета по соответствию Джонатан Тэйлор в своей речи сказал, что они даже не успели с ним толком ознакомиться. Комитет должен сначала изучить полученный документ, а потом уже выносить свои рекомендации совету учредителей», — заявил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

Ранее сообщалось, что WADA не изменит статус РУСАДА.