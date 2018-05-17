WADA вынесет рекомендацию по РУСАДА, изучив ответ России на доклад Макларена

Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен РИА «Новости»

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) вынесет рекомендации совету учредителей организации о процессе выполнения дорожной карты по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) после ознакомления с полученным ранее письменным ответом России на доклад Ричарда Макларена. Об этом сообщает ТАСС.

«Члены исполнительного комитета и совета учредителей WADA буквально на днях получили официальное письмо от России с позицией по первому критерию, где речь идет о признании доклада Макларена.

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Глава комитета по соответствию Джонатан Тэйлор в своей речи сказал, что они даже не успели с ним толком ознакомиться. Комитет должен сначала изучить полученный документ, а потом уже выносить свои рекомендации совету учредителей», — заявил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

Ранее сообщалось, что WADA не изменит статус РУСАДА.