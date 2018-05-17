Форвард «Атлетико» признан лучшим игроком финала Лиги Европы

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн стал лучшим футболистом финального матча Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».

«Кроме отличной реализации моментов он показал прекрасное качество игры при владении мячом, а также выдал впечатляющий объем работы без мяча», — заявил технический наблюдатель матча Томас Шааф.

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В финале «Атлетико» разгромил французский «Марсель» со счетом 3:0, а Гризманн забил два мяча. Еще один гол на счету полузащитника Габи.

В текущем сезоне 27-летний форвард провел 48 матчей, забил 29 мячей и сделал 15 голевых передач. По окончании сезона он может покинуть клуб и перейти в «Барселону».

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого поединка.