Уволенный за домогательства тренер поехал на сбор с детьми

Бывший старший тренер Центра спортивной подготовки Московской области Сергей Тутмин, который был уволен со своего поста из-за домогательств в отношении спортсменки Анны Моисеевой, отправился с группой молодых подмосковных спортсменов на сбор в Кисловодск. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил об увольнении Тутмина, однако он был замечен на сборах, что свидетельствует о формальности его отстранения от тренерской деятельности.

Ранее Терюшков сообщил об отстранении Андрея Кулагина с поста директора спортивной школы, где занималась биатлонистка Анна Моисеева.