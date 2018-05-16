ИААФ отклонила заявки на нейтральный статус от десяти российских легкоатлетов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отклонила заявки более десяти российских легкоатлетов для участия в международных соревнованиях 2018 года в нейтральном статусе. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы получили очередное письмо от ИААФ с информацией о рассмотрении заявок российских легкоатлетов для участия в международных соревнованиях 2018 года в нейтральном статусе.

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ИAAФ отказала в подтверждении заявок десяти российским спортсменам. Это Анастасия Бородулина (метание молота), Александра Бушкова, Анастасия Калашникова и Юлия Турова (все - спортивная ходьба), Дмитрий Желябин (прыжок с шестом), Артем Лукьяненко (многоборье), Алексей Реунков и Татьяна Вилисова (все - бег на длинные дистанции), Елена Соколова (прыжок в длину) и Алексей Худяков (метание диска)», — заявили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Также стала известна причина отклонения заявок.

«Всем спортсменам отказано в получении нейтрального статуса для выступления в международных стартах на 2018 год в связи с недостаточным временем пребывания в пуле тестирования», — добавили в пресс-службе.

Ранее ИААФ отстранила пятерых россиян от участия в чемпионате мира по ходьбе.