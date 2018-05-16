Стал известен состав сборной Англии по футболу на ЧМ-2018

Объявлен состав сборной Англии на чемпионат мира по футболу 2018 года в России, сообщает ТАСС.

Состав сборной Англии по футболу:

Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Джек Батленд («Сток Сити»), Ник Поуп («Бернли»);

Защитники: Трент Александр-Арнольд («Ливерпуль»), Киран Триппьер, Дэнни Роуз (оба - «Тоттенхэм»), Харри Магуайер («Лестер»), Фил Джонс («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба - «Манчестер Сити»), Гэри Кэйхилл («Челси»);

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Полузащитники: Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Эрик Дайер, Деле Алли (оба - «Тоттенхэм»), Джессе Лингард, Эшли Янг (оба - «Манчестер Юнайтед»), Фабиан Дельф («Манчестер Сити»), Рубен Лофтус-Чик («Челси»);

Нападающие: Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Джейми Варди («Лестер»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Дэнни Уэлбек («Арсенал»).

Ранее национальная команда Панамы по футболу огласила имена футболистов, которые попали в расширенную заявку сборной для подготовки к чемпионату мира.