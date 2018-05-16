Экс-защитник «Зенита» заявил о возвращении домой

Итальянский защитник Доменико Кришито, покинувший «Зенит» на правах свободного агента, присоединился к «Дженоа», сообщает «Советский спорт».

«7 июня 2003 года я дебютировал в футболке «Дженоа». Мне было 16 лет. Футболка, которая всегда оставалась в моем сердце, клуб, который дал мне шанс стать тем, кем я мечтал быть. 7 лет назад я пообещал, что мы снова встретимся. Сегодня я возвращаюсь, после долгого и прекрасного опыта в «Зените», которому я буду благодарен всю свою жизнь, за все, что он сделал для меня. Я счастлив вернуться домой», — написал Кришито на своей официальной странице в инстаграме.

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31-летний защитник выступал за «Зенит» с 2011 года. В текущем сезоне он провел 40 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что болельщики «Зенита» проводили Кришито.