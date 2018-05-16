Российские пловцы получат золотые медали наказанных за допинг американцев

Специальная панель Международной федерации плавания приняла решение аннулировать результаты американских пловцов на юниорском чемпионате мира — 2017 в Индианаполисе, сообщают «Известия».

Причиной наказание послужил положительный допинг-тест на гидрохлоротиазид, который сдал член сборной США Мэтью Вилленбринг, за что был дисквалифицирован на четыре месяца.

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Результаты эстафет, в которых принимал участие Вилленбринг, аннулированы. Золотые медали спортсменов было принято решение отдать россиянам Никите Третьякову, Евгению Сомову, Егор Куимову и Ивану Гиреву, которые уступили американцам в финале 0,15 секунды.

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