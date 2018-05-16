Соперник сборной России на чемпионате мира определился с расширенной заявкой

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес определился с расширенной заявкой футболистов, которые примут участие в подготовке команды к чемпионату мира 2018 года в России, сообщает ТАСС.

В список игроков вошли нападающий «Барселоны» Луис Суарес и форвард «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани.

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Вратари: Мартин Кампанья («Индепендьенте»), Фернандо Муслера («Галатасарай»), Мартин Сильва («Васко да Гама»).

Защитники: Диего Годин («Атлетико»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Хосе Хименес («Атлетико»), Макси Перейра («Порту»), Гастон Сильва («Индепендьенте»), Мартин Касерес («Лацио»), Гильермо Варела («Пеньяроль»).

Полузащитники: Наитан Нандес («Бока Хуниорс»), Лукас Торрейра («Сампдория»), Матиас Весино («Интер»), Федерико Вальверде («Депортиво»), Родриго Бентанкур («Ювентус»), Карлос Санчес («Монтеррей»), Джорджиан де Арраскаэта («Крузейро»), Диего Лаксальт («Дженоа»), Кристиан Родригес («Пеньяроль»), Хонатан Урретавискайя («Монтеррей»), Николас Лодейро («Сиэтл Саундерс»), Гастон Рамирес («Сампдория»).

Нападающие: Кристиан Стуани («Жирона»), Макси Гомес («Сельта»), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Луис Суарес («Барселона»).

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Уругвая сыграет в группе A против команд Египта, Саудовской Аравии и России.

Ранее Тренерский штаб сборной Швеции огласил список футболистов, которые примут участие в чемпионате мира — 2018.