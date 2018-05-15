ЦСКА проявляет интерес к вице-чемпиону Европы

Московский ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Ниццы» Марио Балотелли, сообщает ТАСС.

По информации Calciomercato, в приобретении итальянца также заинтересованы «Рома», «Наполи», «Марсель», «Лион», стамбульский «Галатасарай» и дортмундская «Боруссия».

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В прошедшем сезоне Балотелли принял участие в 36 матчах клуба во всех турнирах. На счету футболиста 24 мяча.

Контракт форварда с «Ниццей» заканчивается летом 2018 года.

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» заинтересован в приобретении Балотелли.