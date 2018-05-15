Португальский футболист отказался от участия в чемпионате мира из-за усталости

Защитник лиссабонского «Спортинга» Фабиу Коэнтрау отказался от места в заявке национальной команды Португалии на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России, сообщает «Советский спорт».

«На прошлой неделе я сообщил тренерскому штабу сборной, что после очень утомительного сезона не чувствую себя в том состоянии, чтобы представлять Португалию на чемпионате мира. Я никогда не откажусь от своей страны и надеюсь, что в будущем смогу представлять нашу национальную команду», — написал Коэнтрау в фейсбуке.

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Футболист пожелал соотечественникам удачи на турнире и заявил, что будет их поддерживать.

Коэнтрау дебютировал в составе сборной Португалии в 2009 году.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Португалии сыграет в группе B с командами Испании, Марокко и Ирана.

Ранее сообщалось, что сборная Туниса объявила расширенную заявку на чемпионат мира.