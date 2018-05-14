Третьяк: Санкт-Петербург должен выиграть право проведения ЧМ-2023 по хоккею

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил мнение, что Санкт-Петербург должен получить право проведения чемпионата мира 2023 года по хоккею. Слова специалиста приводит ТАСС.

«Думаю, мы должны выиграть. Санкт-Петербург — это красивый хоккейный город, его все любят. Будем биться, думаю, мы должны выиграть право проведения.

Реклама

Это очень хорошо, когда мы принимаем чемпионаты мира, идет популяризация хоккея», — сказал Третьяк.

Ранее сборная России обыграла команду Словакии со счетом 4:0 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года в Дании.