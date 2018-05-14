ФИФА ожидает от властей России информации по делу журналиста Зеппельта

Международная федерация футбола (ФИФА) ожидает от властей России информацию о статусе визы немецкого журналиста Хайо Зеппельта, которому запретили въезд в страну. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы можем подтвердить, что ФИФА одобрила запрос господина Зеппельта на аккредитацию на чемпионат мира.

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Мы ожидаем от российских властей больше информации о статусе визы через местный оргкомитет. Свобода прессы имеет первостепенное значение для ФИФА, и мы всегда стремимся предоставить представителям СМИ наилучшие условия для освещения всех событий под эгидой ФИФА», — говорится в заявлении пресс-службы организации.

Ранее представитель МИД Германии Мария Адебар заявила, что в ведомстве ведут переговоры с правительством России о допуске Зеппельта к освещению чемпионата мира 2018 года.