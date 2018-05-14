Британским фанатам дали несколько советов по распитию алкоголя в России

Английские болельщики готовятся к поездке в Россию на чемпионат мира, который состоится летом 2018 года. Об этом сообщает «Советский спорт».

Материал опубликован в британском издании The Sun, автор которого дает фанатам, планирующим посетить мундиаль в России, несколько советов по употреблению алкоголя в стране.

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«Мы, британцы, во время пьянки теряем самоконтроль. Русские известны своей любовью к водке. Соедините эти два явления и получите воистину убойное сочетание», — написал автор статьи.

Кроме того, автор статьи рассказал о культуре принятия алкоголя в России и порекомендовал болельщикам не пить водку вместе с пивом.

«Если вы пьете с русскими, закусывайте. Приготовьтесь произносить много тостов. Не пейте, пока тост не будет завершен — это грубо. Водку пьют залпом, но не волнуйтесь, если не получится. Не мешайте водку с пивом или вам грозит неминуемое похмелье с наихудшей головной болью. Но у вас все рано наступит похмелье, которое русские лечат борщом», — приводит автор материала.

Ранее британская полиция обратилась с просьбой в адрес английских болельщиков, которые планируют посетить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России, не провоцировать россиян во время соревнований.