Объявлен лучший футболист чемпионата Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар признан лучшим футболистом чемпионата Франции по итогам сезона-2017/18, сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что бразилец получил награду из рук своего соотечественника Роналдо.

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В нынешнем сезоне чемпионата Франции Неймар принял участие в 20 матчах, в которых забил 19 мячей и отдал 13 голевых передач. Концовку первенства игрок пропустил из-за травмы.

Ранее президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи заверил, что нападающий Неймар не покинет парижскую команду в летнее трансферное окно.