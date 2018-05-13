ЦСКА обыграл «Анжи» и занял второе место в чемпионате России

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Московский ЦСКА одержал победу над махачкалинский «Анжи» в матче заключительного тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Ахмед Муса и Виктор Витиньо. У гостей отличился Арсен Хубулов.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЦСКА занял второе место в чемпионате России и гарантировал себе прямой выход в Лигу чемпионов.

Футбол. Чемпионат России. 30-й тур

ЦСКА (Москва) – «Анжи» (Махачкала) — 2:1

Голы: 1:0 — Муса, 9; 1:1 — Хубулов, 33; 2:1 — Витиньо, 61