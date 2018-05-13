Футболисты ПАОКа надели маски с изображением российского владельца клуба

Игроки футбольного клуба ПАОК после победы в финальном матче Кубка Греции против АЕКа (2:0) надели маски с изображением владельца клуба Ивана Саввиди, сообщает ТАСС.

Таким образом игроки выразили поддержку главе клуба.

На 59-летнего россиянина было заведено дисциплинарное дело после инцидента в игре 25-го тура чемпионата Греции против АЕКа. Как было установлено, Саввиди вышел на поле во время прерванного из-за беспорядков матча и угрожал главному арбитру встречи, требуя засчитать гол. Федерация футбола Греции приняла решение запретить функционеру посещать футбольные матчи в течение трех лет.

Ранее сообщалось, что АЕК стал чемпионом Греции после решения по делу российского владельца клуба ПАОК.