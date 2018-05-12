Волейболисты казанского «Зенита» вышли в финал Лиги чемпионов

Казанский «Зенит» обыграл итальянскую «Перуджу» и вышел в финал мужской волейбольной Лиги чемпионов. Матч второго полуфинала «Финала четырех», который проходит в Казани, завершился со счетом 3:0 в пользу россиян. Об этом сообщает «Советский спорт».

Самым результативным игроком матча в составе победителей был признан Вильфредо Леон, на счету которого 19 очков, у Максима Михайлова 18 очков.

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В решающем матче «Зенит» встретится с итальянской командой — «Любе Чивитанова».

Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Финал четырех». Казань, Россия

Полуфинал

«Перуджа» (Италия) — «Зенит» (Казань, Россия) — 0:3 (22:25, 20:25, 20:25).