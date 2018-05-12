Сборная Белоруссии проиграла австрийцам и покинет высший хоккейный дивизион
Сборная Белоруссии потерпела поражение от команды Австрии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу австрийской сборной. Об этом сообщает «Советский спорт».
В составе победителей шайбы забросили Лейн Вивайрос, Константин Комарек, Михаэль Раффль и Доминик Цвергер.
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Для команды Белоруссии данное поражение стало шестым подряд, команда вылетела из элитного дивизиона с последнего места в группе А.
Хоккей. Чемпионат мира — 2018. Группа A.
Австрия — Белоруссия — 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)
Голы: 1:0 – Вивайрос – 04:14 (5x5),
2:0 – Комарек (Унтервегер) – 30:38 (5x4),
3:0 – Раффль (Комарек) – 34:38 (5x4),
4:0 – Цвергер (Ульмер) – 39:36 (5x4)