Сборная Белоруссии проиграла австрийцам и покинет высший хоккейный дивизион

Сборная Белоруссии потерпела поражение от команды Австрии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу австрийской сборной. Об этом сообщает «Советский спорт».

В составе победителей шайбы забросили Лейн Вивайрос, Константин Комарек, Михаэль Раффль и Доминик Цвергер.

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Для команды Белоруссии данное поражение стало шестым подряд, команда вылетела из элитного дивизиона с последнего места в группе А.

Хоккей. Чемпионат мира — 2018. Группа A.

Австрия — Белоруссия — 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

Голы: 1:0 – Вивайрос – 04:14 (5x5),

2:0 – Комарек (Унтервегер) – 30:38 (5x4),

3:0 – Раффль (Комарек) – 34:38 (5x4),

4:0 – Цвергер (Ульмер) – 39:36 (5x4)