Определился победитель ФНЛ сезона-2017/18
Футбольный клуб «Оренбург» стал победителем первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в сезоне -2017/18, сообщает «Советский спорт».
В заключительном матче чемпионата клуб из Оренбурга на выезде сыграл вничью с «Тамбовом». Встреча завершилась со счетом 1:1.
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Забитыми мячами отметились Михаил Бирюков и Вадим Афонин.
Таким образом, «Оренбург», набравший 84 очка, стал победителем ФНЛ сезона-2017/18 и вернулся в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ).
ФНЛ. Первый дивизион. 38-й тур
«Тамбов» (Тамбов) — «Оренбург» (Оренбург) — 1:1
Голы: 1:0 — Бирюков, 23; 1:1 — Афонин, 80