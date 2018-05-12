Сборная Швеции только в овертайме победила Словакию на чемпионате мира
Сборная Швеции обыграла национальную команду Словакии в овертайме а матча группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счетом 4:3, сообщает ТАСС.
Голами в составе победителей отметились Деннис Эверберг, Густав Нюквист, Якоб Де Ла Роуз и Мика Зибанеджад. У словаков отличились Томашу Юрчо, Мареку Дялоге и Ладиславу Надю.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча Словакия — Швеция.
Хоккей. Чемпионат мира. Группа А
Словакия — Швеция — 3:4 (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)
1:0 — Юрчо (Грман, Криштоф) – 10:32
1:1 — Эверберг (Клингберг, Линдхольм) – 15:14
1:2 — Нюквист (Баклунд, Густафссон) – 18:06
1:3 — де ла Роуз (Кемпе, Викстранд) – 24:53
2:3 — Дялога (Надь) – 36:40 (4x5)
3:3 — Надь (Криштоф, Чайковски) – 46:54
3:4 — Зибанеджад (Ракелль, Клингберг) – 64:18 (5x4)