Овечкин признан лучшим игроком дня в НХЛ

Российский форвард и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает ТАСС.

Нападающий отметился шайбой и голевой передачей в первом матче серии 1/2 финала Кубка Стэнли против клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу столичной команды.

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Второй звездой стал российский одноклубник Овечкина форвард Евгений Кузнецов, третьей — еще один игрок «Вашингтона» канадец Джей Бигл.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча «Тампа» — «Вашингтон».