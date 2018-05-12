Овечкин и Кузнецов вошли в тройку звезд матча против «Тампы»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой матча финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги против «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает «Советский спорт».

В выездном матче против «молний» россиянин забросил шайбу и отдал две результативные передачи.

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Вторым стал еще один российский хоккеист Евгений Кузнецов. На счету нападающего две голевые передачи.

Третьей звездой признан Джей Бигл, забросивший шайбу в ворота голкипера «Тампы» Андрея Василевского.

«Вашингтон» одержал победу над «молниями» со счетом 4:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.