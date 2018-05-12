МИД Германии проясняет ситуацию с отказом Зеппельту во въезде в Россию

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Министерство иностранных дел Германии проясняет ситуацию с журналистом телеканала ARD Хайо Зеппельтом, которому было отказано во въезде в Россию на время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что в ведомстве прилагают все усилия для разъяснения обстоятельств отказа. МИД Германии готово направить обращение к российским властям.

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Немецкий телеканал ARD заявил о запрете на въезд в Россию Зеппельту, известному серией документальных фильмов о российском допинге.

Ранее Зеппельт прокомментировал мотивировочные решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинговым делам лыжника Александра Легкова и бобслеиста Александра Зубкова.