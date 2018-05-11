Прокуратура подтвердила невиновность Крушельницкого в употреблении допинга

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев заявил о том, что прокуратура России подтвердила невиновность керлингиста Александра Крушельницкого в нарушении антидопинговых правил. Слова Свищева приводит ТАСС.

«Единственное, что позволит оправдать или частично оправдать Александра, — найти виновного. На это можно понадобиться много времени, у нас столько нет — судьба спортсмена достаточно скоротечна.

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Пришло письмо из прокуратуры о результатах предварительной проверки. Одно четко понятно — Александр невиновен, это очень важно, он не употреблял мельдоний, и факта халатности нет», — сказал Свищев.

Также глава российского керлинга заявил о том, что не может раскрыть всех деталей расследования.

«Всемирная федерация керлинга не верит в то, что это было умышленное применение препарата. Есть определенные разработки, я не могу обнародовать расследование.

Эти разработки указывают на возможных лиц, которые могут быть причастны к данному инциденту, — многие проходили проверки на детекторах лжи, были проведены оперативные следственные действия», — заявил Свищев.

Ранее глава российского керлинга заявил о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не заинтересовано в расследовании СК.