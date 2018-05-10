Генсек IBU подтвердила факт коррупции при выборе Тюмени для проведения ЧМ-2021

Американская биатлонистка Клэр Игэн заявила, что генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Николь Реш подтвердила информацию о том, что Тюмень получила право на проведение чемпионата мира по биатлону в 2021 году с помощью коррумпированных действий, передает «Советский спорт».

«Она ответила, что такое решение было принято из-за коррупции. Также Реш добавила, что спортсменам необходимо проверить — соответствуют ли голоса представителей их стран реальному выбору биатлонистов. IBU не принял никаких мер по предотвращению подобного положения дел. Организации нужно серьезно поработать, чтобы вернуть доверие спортсменов», — цитирует Игэн NRK.

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При этом она не стала обвинять ни генсека, ни главу IBU Андерса Бессеберга в причастности к коррупции.

«Пусть этим занимаются соответствующие органы. Выбор Тюмени можно объяснить только коррупцией», — добавила американка.

Ранее Бессеберг обвинил Россию в покупке прав на проведение чемпионата мира 2021.