На время чемпионата мира — 2018 запретят жарить шашлыки

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Правительственная комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуациях ввела особый противопожарный режим в период проведения чемпионата мира — 2018 по футболу, сообщают «Известия».

Как информирует издание, под особым режимом подразумевается обеспечение дополнительной противопожарной безопасности в регионах России. В частности, местные органы власти будут обязаны обеспечить исполнение запрета на разведение костров и сжигание травы. Большинство регионов введут запрет на пикники с жаркой шашлыков.

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Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

Ранее сообщалось, что экс-вратарь «Спартака» откроет Парк футбола ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде.