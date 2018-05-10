Полузащитник «Тосно» о победе в Кубке России: это какая-то сказка

Полузащитник «Тосно» Алексей Скворцов в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» поделился эмоциями и мыслями после победы в финале Кубка России над курским «Авангардом» (2:1).

«Есть ощущение, что это какая-то сказка, как будто я во сне. Сегодня ночью, кстати, мне приснился Кубок России. Так что — мечты сбываются», — сказал автор первого гола финального матча.

Реклама

Также Скворцов рассказал, что все еще не осмыслил триумфа своей команды.

«Героем себя не чувствую. Честно говоря, я не понимаю, что происходит. Необходимо время, чтобы все осмыслить», — заявил он в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Константином Лесиком.

Ранее сообщалось, что «Тосно» стал десятым клубом — обладателем Кубка России.