Полузащитник «Тосно» о победе в Кубке России: это какая-то сказка
Полузащитник «Тосно» Алексей Скворцов в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» поделился эмоциями и мыслями после победы в финале Кубка России над курским «Авангардом» (2:1).
«Есть ощущение, что это какая-то сказка, как будто я во сне. Сегодня ночью, кстати, мне приснился Кубок России. Так что — мечты сбываются», — сказал автор первого гола финального матча.
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Также Скворцов рассказал, что все еще не осмыслил триумфа своей команды.
«Героем себя не чувствую. Честно говоря, я не понимаю, что происходит. Необходимо время, чтобы все осмыслить», — заявил он в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Константином Лесиком.
Ранее сообщалось, что «Тосно» стал десятым клубом — обладателем Кубка России.