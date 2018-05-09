Игроки и тренеры ЦСКА поздравили ветеранов с Днем Победы
Игроки и тренеры футбольного клуба ЦСКА выступили с видеообращением по случаю Дня Победы, в котором поздравили участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «Советский спорт».
К ветеранам обратились капитан команды Игорь Акинфеев, нападающий Федор Чалов и главный тренер Виктор Гончаренко.
Поздравления членов спортивного клуба появились на официальной странице команды в твиттере 9 мая.
Перед заключительным туром Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице. В активе красно-синих 55 очков.
Ранее сообщалось, что тренер ЦСКА Овчинников назвал Головина лучшим футболистом России .
Капитан, бомбардир и главный тренер #ЦСКА от лица всей команды поздравляют с Днём Победы!#9мая pic.twitter.com/O6Ujt3yWsI— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 9 мая 2018 г.