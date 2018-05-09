Белорусские хоккеисты проиграли четвертый матч на чемпионате мира подряд

Сборная Белоруссии по хоккею проиграла национальной команде Швейцарии в четвертом матче группового этапа на чемпионате мира, который проходит в Дании. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу швейцарцев, сообщает ТАСС.

В составе победителей шайбы забросили Свен Андригетто, Энцо Корви и Тимо Майер. Также дубль оформил Йоэль Вермин.

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У белорусской команды отметились Джефф Плэтт и Александр Павлович.

Хоккей. Чемпионат мира — 2018. Группа А

Швейцария — Белоруссия — 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)

1:0 — Вермин (Нидеррайтер, Унтерзандер) — 01:37,

1:1 — Плэтт (Ленгле, Дюков) — 05:54,

1:2 — Павлович (Ковыршин, Матерухин) — 10:46,

2:2 — Андригетто (Майер) — 18:40,

3:2 — Вермин (Майер, Шервай) — 39:45,

4:2 — Корви (Диас) — 42:29,

5:2 — Майер (Андригетто, Хофман) — 46:44 (5x4)