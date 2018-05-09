«Голден Стэйт» вышел в финал Западной конференции НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» на домашней площадке обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» со счетом 113:104 в пятом матче полуфинала Западной конференции. Об этом сообщает «Советский спорт».

Самым результативным игроком матча признан форвард «Пеликанс» Энтони Дэвис, который заработал 34 очка, совершил 19 подборов и четыре блокшота.

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У победителей 28 очков на счету Стивена Карри.

Дабл-дабл из из 19 очков и 14 подборов оформил форвард хозяев Дрэймонд Грин.

Еще один дабл-дабл оформил защитник «Пеликанас» Джру Холидей (27 очков и 10 подборов).

НБА — плей-офф. 1/2 финала — Запад. 5-й матч

«Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — «Нью-Орлеан Пеликанс» (Нью-Орлеан) — 113 : 104 (32:26, 27:30, 36:19, 18:29)