Вратарь «Авангарда» хотел сыграть в финале Кубка России со «Спартаком»

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Вратарь курского «Авангарда» Александр Кобзев поделился ожиданиями от финального матча Кубка России сезона-2017/18, в котором его команда сыграет с «Тосно». По словам 29-летнего голкипера, в решающей игре он хотел встретиться с московским «Спартаком».

«Возникли смешанные чувства. Да, конечно хотелось сыграть со «Спартаком». Это очень именитый клуб с большим числом трофеев, выступающий в еврокубках. Но команда «Тосно» обыграла красно-белых. Клуб из Ленинградской области грамотно оборонялся и воспользовался своим моментом в атаке. «Спартак» упустил много шансов впереди, а серии пенальти лучше был соперник», — сказал Кобзев в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Константином Лесиком.

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Он также подчеркнул, что против команды из Ленинградской области у «Авангарда» будет больше шансов завоевать титул.

«Теперь у нас финал с «Тосно». С этой командой можно играть. Шансов против них будет конечно больше, чем могло бы быть против «Спартака», — добавил Кобзев.

Финальный матч Кубка России «Авангард» — «Тосно» состоится 9 мая на стадионе «Волгоград Арена». В полуфинале курская команда обыграла ярославский «Шинник», а клуб из Ленинградской области оказался сильнее в серии послематчевых пенальти в игре со «Спартаком».