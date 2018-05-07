Экс-генсек РФС: Мутко будет работать на новом посту так же, как в спорте

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев в интервью «Газете.Ru» прокомментировал возможный уход Виталия Мутко с поста вице-премьера по вопросам спорта. Чиновник может быть назначен на должность заместителя председателя правительства по вопросам строительства.

«Как известно, было очень много прекрасных строителей в эпоху Возрождения — в Италии очень красивая архитектура. И творившие в эпоху Ренессанса Леонардо Да Винчи и Джероламо Кардано являлись мастерами на все руки и были способны сделать любую работу.

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Так что и Мутко, как человек современной эпохи возрождения России, тоже прекрасно справится со своими обязанностями в строительстве, как ранее он делал это в спорте.

Какой-то опыт в сфере строительства у Виталия Леонтьевича действительно есть, поскольку олимпийские объекты в Сочи были возведены под его наблюдением», — заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что Мутко поздравил «Локомотив» с чемпионством.