ЦСКА ведет переговоры с дисквалифицированным за кокаин игроком

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Московский ЦСКА ведет переговоры с футболистом сборной Финляндии Романом Еременко, который отбывает двухлетнюю дисквалификацию, сообщил генеральный директор клуба Роман Бабаев. Слова специалиста приводит ТАСС.

«Речь идет о том, что мы с Романом и его агентом на связи, и нельзя исключать того, что Рома вернется. Но это пока очень предварительно, потому что он еще не полностью отбыл дисквалификацию, которая закончится в октябре», — заявил Бабаев.

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18 ноября 2016 года Еременко был отстранением от футбольной деятельности решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на два года. Причиной наказания стала положительная допинг-проба полузащитника ЦСКА, в которой был обнаружен кокаин. Срок дисквалификации футболиста истекает 6 октября 2018 года.

«С августа он может начать тренироваться, поэтому, если будет принято решение о его возвращении, так и произойдет — он начнется заниматься. Это решение должно быть принято обоюдно. Все зависит от переговоров: мы общаемся, но есть определенные нюансы», — подытожил генеральный директор «армейцев».

Еременко с 2014 года выступал за ЦСКА, в составе которого он провел 80 матчей и забил 20 мячей.

Ранее сообщалось, что младший брат Романа Еременко изъявил желание выпутаться за сборную России.