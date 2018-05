«Вегас» вышел финал Западной конференции Кубка Стэнли

«Вегас Голден Найтс» на выезде обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в шестом матче полуфинальной серии Западной конференции Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, сообщает ТАСС.

В составе победителей шайбы забросили Джонатан Маршессо, Нейт Шмидт и Коди Икин.

Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери отразил 28 бросков по своим воротам и оформил шат-аут.

Счет в серии стал 4-2 в пользу команды Жерара Галлана. Таким образом, «Вегас» пробился в финал Западной конференции Кубка Стэнли.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Запад. 6-й матч

«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — «Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

0:1 — Маршессо (Смит, Карлссон) — 26:33,

0:2 — Шмидт (Хаула, Перрон) — 35:38,

0:3 — Икин (Карпентер, Шмидт) — 58:09 (en)

