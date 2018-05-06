«Амкар» обыграл «Урал» и вышел из зоны переходных матчей РФПЛ

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«Амкар» одержал победу над «Уралом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Об этом сообщает «Советский спорт».

Счет в матче на 44-й минуте открыл Петар Занев. Фелицио Браун Форбс увеличил преимущество «Амкара» в добавленное время.

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«Амкар», имея в своем активе 34 очка, остался на 13-м месте в турнирной таблице. «Урал» находится на восьмой строчке с 37 очками.

Россия — Премьер-Лига. 29-й тур

Урал (Екатеринбург) — Амкар (Пермь) — 0:1

Голы: 0:1 – Занев – 44